Lady Gaga réunit les stars pour le concert One World: Together at home

Lady Gaga a fait une grande annonce, lundi matin : elle présentera un concert bénéfice en ligne, One World: Together at Home, afin de soutenir les travailleurs du domaine de la santé pendant la crise de la COVID-19!

Cet événement important est produit en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS ou WHO en anglais) et Global Citizen. Le tout sera présenté en direct à VRAK dès 20h le 18 avril prochain!

Et comme vous savez que Lady Gaga ne fait jamais rien à moitié, elle réunira les plus grands noms du show-business pour un concert historique!

One World: Together at Home sera animé Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, qui seront acocmpagnés des marionnettes de Sesame Street.

Jim Dyson/Getty Images

On aura droit à des performances ou discours d'Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin de Coldplay, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder!

Au moment d'annoncer le tout, Lady Gaga a déclaré ceci :

« Nous sommes tellement tous reconnaissants envers le personnel de la santé au pays et à travers le monde. Cette pandémie est une catastrophe. Je prie pour eux et pour ceux qui sont malades. [...] Au cours des 7 derniers jours, on a déjà amassé 35 millions de dollars pour la crise de la COVID-19. On veut amasser les fonds avant la diffusion. Quand on présentera le spectacle, mettez vos portefeuilles de côté, vos cartes de crédit aussi et appréciez le show! »

Neilson Barnard - Getty Images

One World: Together at Home sera présenté le samedi 18 avril à 20h en direct à VRAK, la seule chaîne francophone à diffuser ce concert événementiel, sur CTV, CTV2, TSN, Much, MTV, ABC, NBC, ViacomCBS Networks ainsi que iHeartMedia et sera diffusé en direct sur le web sur Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

On pourra ensuite voir le spectacle sur Crave.

