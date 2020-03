Le chanteur country Kenny Rogers est décédé.



Celui qui était connu pour ses succès «Islands in the Stream», «The Gambler» et «Lucille» s'est éteint vendredi soir. Il avait 81 ans.



«Rogers s'en est allé paisibilement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille», a annoncé sa famile dans un communiqué de presse.





Au cours de sa carrière qui s'est étalée sur plus de soixante ans, Kenny Rogers a vendu plus de 160 millions d'albums. Il a remporté trois Grammy et six Country Music Awards.



Le chanteur était devenu populaire grâce à ses duos avec Dolly Parton et ses apparitions dans plusieurs films au cinéma et à la télévision.











En 2015, Kenny Rogers avait débuté une tournée d'adieu, interrompue en 2017 pour des raisons de santé.



Ses proches prévoient une cérémonie privée en raison de la pandémie de la COVID-19. Un événement public en compagnie de ses amis et de ses fans aura lieu dès que possible.





Harry Langdon - Getty Images





Vous aimerez aussi :