Le père de Nicki Minaj est décédé dans un tragique accident de la route

Le père de la rappeuse américaine Nicki Minaj est décédé dans de terribles circonstances... Il a malheureusement perdu la vie dans un accident de la route, près de New York, sur l'île de Long Island.



Vendredi soir, vers 18h15, Robert Maraj, 64 ans, marchait dans la rue à Mineola lorsqu'un conducteur l'a happé de plein fouet avant de prendre la fuite. M. Maraj a tout de suite été transporté à l'hôpital dans un état critique afin de recevoir des soins d'urgence, mais a finalement succombé à ses blessures samedi, selon la police.

«L'enquête se poursuit», a ajouté dans un communiqué la police locale.





Toutes nos condoléances à Nicki Minaj, ses proches et sa famille pendant ce moment extrêmement difficile.

Rappelons que la célèbre rappeuse et son amoureux Kenneth Patty ont accueilli leur premier enfant en octobre dernier.

