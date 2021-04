Le rappeur DMX est décédé.

DMX laisse derrière lui de nombreux succès qui ont fait danser et chanter les fans de plusieurs générations. Il aura entre autres marqué l'histoire du rap avec ses succès Ruff Ryder's Anthem et Party (Up In Here).

Toute l'équipe d'enVedette envoie ses pensées aux proches de la star en cette période de deuil.



