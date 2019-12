Les lunettes de John Lennon vendues pour 242 000 dollars!

Les lunettes de John Lennon ont été vendues aux enchères, aujourd'hui, pour la somme de 137 500 livres.

C'est l'équivalent de 241 685 dollars canadiens!

La monture ronde iconique a été vendue à un acheteur anonyme. À la base, la valeur de cet objet de collection était estimée entre 10 000 et 14 000 $.

SOTHEBY’S

En ce qui concerne l'histoire de cette paire de lunettes, c'est un chauffeur qui les avait retrouvées sur la banquette de la voiture après avoir conduit John Lennon, Ringo Starr et George Harrison au bureau en 1968.

L'homme, qui se nomme Alan Herring, avait alors contacté le principal intéressé pour savoir s'il voulait qu'il répare sa monture avant de lui remettre :

« Il avait laissé ses lunettes de soleil sur la banquette arrière et j'ai vu qu'un verre et une branche étaient déconnectés. J'ai demandé à John s'il voulait que je les fasse réparer. Il a dit non, de ne pas m'en faire avec ça et qu'elles n'étaient que pour le look! Il a dit qu'il enverrait quelqu'un lui en chercher des nouvelles. Je ne les ai donc jamais fait réparer, je les ai gardées comme elles étaient, comme John les a laissées. »

Cette anecdote est racontée dans une lettre qui a été offerte au nouvel acheteur.



