Madonna révèle avoir été infectée par la COVID-19 en mars à Paris

Madonna révèle avoir été infectée par la COVID-19 un peu plus tôt cette année lors de la fin de sa tournée mondiale Madame X.



La reine de la pop affirme avoir été malade «il y a sept semaines» à Paris, tout comme une partie de sa troupe.



«Juste pour clarifier les choses pour les gens qui préfèrent croire les Unes sensationnalistes plutôt que de faire leurs propres recherches sur la nature de ce virus : je ne suis pas malade actuellement. Lorsque vous êtes déclarés positifs aux anticorps, cela veut dire que vous AVIEZ le virus, ce qui a de toute évidence été mon cas puisque j'ai été malade à la fin de ma tournée à Paris il y a sept semaines, comme plusieurs autres artistes de mon spectacle. Sauf qu'à l'époque, nous pensions tous que nous avions une très mauvaise grippe. Dieu merci nous sommes tous en forme et en bonne santé maintenant», a écrit la star sur son compte Instagram.



Cette mise au point de Madonna survient quelques jours après avoir partagé une vidéo qui a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Dans les images virales, on peut voir la voir taper son «journal de quarantaine» sur une machine à écrire, où elle explique avoir été en contact avec le virus.



«J'ai passé un test l'autre jour et j'ai découvert que j'avais développé des anticorps. Alors demain, je vais aller faire une longue balade en voiture et je vais respirer, je vais prendre un grand bol d'air de COVID-19.»



Rappelons que les deux dernières dates de la tournée mondiale de Madonna, prévues à Paris les 10 et 11 mars, avaient été annulées en raison des premières interdictions de rassemblements liées au coronavirus.



