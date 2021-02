Mary Wilson, cofondatrice du trio The Supremes, est décédée

Mary Wilson, cofondatrice du trio musical The Supremes, est décédée lundi soir à sa demeure de Las Vegas. La chanteuse était âgée de 76 ans.



Le porte-parole de la star, Jay Schwartz, a indiqué que la cause du décès n'était pas encore connue.

Rodin Eckenroth - Getty Images



Le premier hit des Supremes, Where Did Our Love Go, a été lancé par la maison de disques Motown en juin 1964. Mary Wilson faisait alors partie du groupe avec Diana Ross et Florence Ballard.

Trois ans plus tard, Florence Ballard a été remplacée par Cindy Birdsong. Diana Ross a par la suite quitté le groupe en 1970. Mary Wilson est quant à elle restée parmi le trio jusqu'à sa dissolution en 1977.

Silver Screen Collection - Getty Images



The Supremes a marqué l'histoire de la musique grâce à plusieurs hits, dont Stop ! In The Name of Love, Baby Love et You Can't Hurry Love.











Une artiste légendaire dont le talent vivra pour toujours à travers son oeuvre. Toutes nos pensées vont à ses proches en cette période de deuil.

Silver Screen Collection - Getty Images



Vous aimerez aussi :