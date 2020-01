Miley Cyrus dévoile sa nouvelle coupe de cheveux

Miley Cyrus s'est offert une transformation capillaire pour bien débuter la nouvelle année!



La star américaine a opté pour une version plus moderne de la fameuse coupe mulet, populaire dans les années 80. Ce style fashion lui va très bien!



La chanteuse a écrit en légende de ses publications : «Nouvelle coupe. Nouvelle année. Nouvelle musique.»



Voici le nouveau look de Miley Cyrus :







Rappelons que Miley Cyrus devrait lancer un tout nouvel album intitulé «She Is Miley Cyrus» en 2020. Le nouvel opus de la jeune femme comprendra les succès «Mother's Daughter» et «Slide Away», parus un peu plus tôt l'an dernier.



On a très hâte d'entendre les nouvelles compositions de la princesse de la pop!





