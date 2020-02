Nouveau chum: Lady Gaga publie une première photo enlacée à lui en bateau!

Oh là, là... c'est HOT!

Lady Gaga n'est plus un coeur à prendre! Alors que la vie amoureuse de la Mama Monster fait couler beaucoup d'encre aux quatre coins du globe, la chanteuse pop vient de confirmer qu'elle avait bel et bien un nouvel homme dans sa vie.

C'est via Instagram que Lady Gaga a dévoilé une toute première photo de son nouveau chum, enlacée à lui, alors que le couple prend du bon temps lors d'une petite escapade romantique en bateau.

«On a eu tellement de plaisir à Miami. À mes fans et mes petits monstres, je vous envoie beaucoup d'amour, vous êtes les meilleurs! ❤️», a-t-elle confié, visiblement encore sur son nuage!





Alors, qui est le mystérieux inconnu?

Il s'agit de l’entrepreneur Michael Polansky, PDG de Parker Group, entreprise spécialisée dans le conseil médiatique créée par l’un des cofondateurs de Facebook, Sean Parker!



Lady Gaga kissing with boyfriend in Miami 😚 pic.twitter.com/U3nsE87G4E



Les amoureux ont d'ailleurs été aperçus en train de s'embrasser sous le soleil de Miami pendant le week-end, juste avant d'aller regarder le match de Super Bowl hier soir.

VIDEO: Lady Gaga kissing her new man last night in Las Vegas. pic.twitter.com/mHGIXdUVUu

lady gaga with her new man, michael polansky, in miami after the #superbowl pic.twitter.com/rfXuoVR8ba