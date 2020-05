On connaît enfin la date de sortie du nouvel album de Lady Gaga

Après avoir repoussé la date originale de la sortie de son nouvel album en raison de la pandémie de coronavirus, Lady Gaga a annoncé que son sixième disque Chromatica sortira le 29 mai.



​Le nouvel opus de la star, qui devait à l'origine être lancé le 10 avril dernier, inclut des collaborations avec Ariana Grande, Elton John et le groupe sud-coréen Blackpink. L'album comprend également l'extrait Stupid Love, dévoilé en février dernier.



Tout comme Lady Gaga, de nombreux artistes ont également repoussé la date de sortie d'un album, dont Sam Smith, Alanis Morissette, Dixie Chicks et Luke Bryan. Plusieurs festivals et tournées ont également été annulées ou reportées en raison de la crise.



Rappelons que Lady Gaga a réuni plusieurs artistes en avril dernier pour le grand concert One World : Together at Home, pour venir en aide au personnel soignant qui lutte actuellement contre la pandémie. La célèbre diva a offert une performance inoubliable avec Andrea Bocceli et Céline Dion. Revoyez ce moment rempli d'émotions ici!



