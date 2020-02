Photo : Adele est méconnaissable à l'after-party des Oscars

Depuis quelques mois déjà, Adele affiche une toute nouvelle silhouette!



La célèbre chanteuse a été aperçue à l'after-party des Oscars dimanche dernier. La star est complètement méconnaissable sur une nouvelle photo virale.



Une source a dévoilé au magazine People : «Elle se ressemblait mais en même temps elle était très différente, très belle mais presque méconnaissable. Elle a dansé toute la soirée!»



Rappelons que la diva a confié à une de ses fans avoir perdu 100 livres alors qu'elle se trouvait en vacances sur l'île d'Anguilla dans les Caraïbes.



La vedette de la pop devrait lancer un nouvel album un peu plus tard cette année. On a très hâte d'entendre ses nouvelles chansons, et vous? Ce quatrième opus est très attendu par les fans!





