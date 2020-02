Revoyez la prestation de Céline Dion aux Oscars en 1998

La prestation de Céline Dion aux Oscars en 1998 est certainement l'un des moments les plus marquants de sa carrière.



La diva québécoise y avait interprété le célèbre succès My Heart Will Go On tiré du film Titanic. La pièce avait évidemment remporté pendant la soirée l'Oscar de la Meilleure chanson originale.



Revoyez ce moment rempli d'émotions ci-dessous :









Céline Dion avait attiré tous les regards sur le tapis rouge de la cérémonie dans une magnifique robe Michael Kors. C'est cependant son accessoire mode qui avait retenu le plus l'attention, le Coeur de l'océan.... Quel bijou iconique!





Céline Dion a ensuite assisté à plusieurs reprises aux Oscars, dont en 2007, aux côtés de son mari René Angélil et sa mère Thérèse Dion. Revoyez ici les superbes photos de cette soirée mémorable!



Rappelons que la 92e cérémonie des Oscars se déroulera le dimanche 9 février. Découvrez maintenant la liste complète des nommés.