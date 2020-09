Rupture pour Demi Lovato deux mois seulement après ses fiançailles avec son amoureux

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Demi Lovato n'est pas chanceuse en amour...

Deux mois seulement après avoir célébré leurs fiançailles à Malibu, Demi Lovato et son amoureux Max Ehrich annoncent leur rupture!





La raison?

Il semble que le confinement ait été prolifique pour le couple, qui était inséparable. Cependant, depuis que Demi et Max ont repris le cours de leur vie, tout comme leur carrière, leurs horaires trop chargés sont venus à bout de leur couple.

La rupture semble avoir été brutale entre les deux parties puisque Demi et Max ont effacé toute trace de leur amour via leur page Instagram! Le jeune homme raconte d'ailleurs qu'il a appris sa séparation dans les tabloïds et souligne qu'il trouve le tout très spécial de la part de son ex...



Instagram Max Ehrich

Instagram Max Ehrich

Instagram Max Ehrich



Quoi qu'il en soit... Demi pourra se concentrer pleinement prochainement sur ses nouvelles chansons et Max vient de décrocher un rôle dans le film Southern Gospel, qui raconte la vie du musicien rock Samuel Allen.





