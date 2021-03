Rupture pour Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

***Samedi 13 mars, 17h00: Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont démenti les rumeurs comme quoi ils ne formeraient plus un couple!***

QUOI! Le conte de fées a pris fin...





Le couple formé de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez n'est plus. Eh oui, il semble que le couple ait traversé plusieurs tempêtes récemment et a finalement décidé de prendre des chemins différents après deux années de fiançailles et un mariage reporté plusieurs fois en cause de la pandémie.

Alex Rodriguez (45 ans) serait présentement en Floride, alors que plusieurs équipes de baseball se préparent pour la nouvelle saison, alors que JLo (51 ans) se trouve sous le soleil de la République dominicaine où elle tourne son nouveau film, Shotgun Wedding.





Il faut dire que la nouvelle de la rupture des tourtereaux est un choc pour les fans puisque Jennifer et Alex ont publié, il y a à peine deux semaines, d'adorables photos enlacés ensemble en République dominicaine.

Pour l'instant, ni Jennifer ni Alex n'a encore commenté la nouvelle.





Rappelons que les amoureux ont commencé à se fréquenter en 2017 et ont emménagé ensemble la même année. En mars 2019, A-Rod a fait LA grande demande à Jennifer lors de vacances aux Bahamas. Le couple a acheté une villa de 40 millions de dollars américains sur une île privée en Floride en août 2020.



