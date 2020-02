Super Bowl: un Québécois a travaillé avec Shakira et J.Lo!

Un producteur québécois était derrière tous les arrangements musicaux du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2020 : Alex Castillo Vasquez!

Ce dernier a travaillé avec Jennifer Lopez et Shakira afin que leur performance sonne à merveille!

On peut donc le qualifier de grand manitou musical du Super Bowl LIV!

Né dans le quartier Saint-Michel à Montréal, le producteur est bien connu dans le milieu artistique.

Il a entre autres remporté un prix important grâce à son travail et son talent il y a deux ans : le Prix International au Gala de la SOCAN 2018!

Alex Castillo Vasquez a d'ailleurs accordé une entrevue à la SOCAN, aujourd'hui, au sujet de cette opportunité en or. Voici comment le producteur musical montréalais s'est retrouvé au Super Bowl :

Elsa - Getty Images

« Ça fait 3 ans que je travaille avec Shakira sur de la musique. Pendant qu’on était à Barcelone, la nouvelle du Super Bowl est arrivée ! Et on a commencé à donner forme au show musicalement au cours des trois derniers mois. De très longues journées! Pour moi ç’a été une expérience vraiment incroyable! J’ai tellement appris en travaillant d’aussi près avec Shakira. Et d’être sur le gazon hier soir et pouvoir regarder le Super Bowl, ça n’a pas de prix! Et après j’ai amené ma mère et ma sœur à la fête surprise de Shakira, c’était once in a lifetime! »

On lui lève notre chapeau!

