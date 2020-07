Surprise: Justin Timberlake et Jessica Biel sont à nouveau parents!

Bébé numéro 2 a vu le jour... petits cachottiers!





Eh oui, Justin Timberlake et sa douce Jessica Biel ont accueilli la cigogne plus tôt cette semaine, et ce, dans le plus grand des secrets!

L'actrice de 38 ans a mis au monde un petit garçon, rapporte le Daily Mail.

Les amoureux sont déjà parents du petit Silas, âgé de cinq ans, avec qui ils font les 400 coups!





Ni Justin ni Jessica n'a encore commenté la nouvelle via ses réseaux sociaux!

Les amoureux sont en couple depuis 2007. Ils se sont dit «Oui, je le veux», en 2012!





En novembre dernier, Justin Timberlake a été aperçu avec sa covedette du film Palmer, Alisha Wainwright, sur un balcon. Des photos compromettantes des deux acteurs ont ensuite fuitées, devenant virales. Justin s'est excusé par la suite pour son comportement inadéquat envers sa femme.

«Il y a quelques semaines, j’ai fait preuve d’un grand manque de jugement – mais laissez-moi être clair, rien ne s’est passé entre moi et ma partenaire. J’ai trop bu cette nuit-là, et je regrette mon comportement. J’aurais dû faire plus attention. Je m'excuse envers ma femme et mon incroyable famille de les avoir mis dans une situation pareille.», a-t-il écrit. «Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils!»





