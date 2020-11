The Weeknd à la mi-temps du Super Bowl 2021!

The Weeknd assurera la mi-temps du Super Bowl 2021!

L'artiste canadien a annoncé la grande nouvelle ce midi, sur Twitter.

Avec une photo promotionnelle officielle du Super Bowl, The Weeknd a donné rendez-vous à ses fans le 7 février 2021 :

« Je serai en performance sur cette scène iconique. On se voit le 7 février 2021. »

Ça risque d'être tout un show!

L'un des derniers concerts marquants de The Weeknd au Québec était à Osheaga en 2017. L'auteur-compositeur-interprète avait fait vibrer les spectateurs, qui s'étaient rassemblés par milliers pour l'entendre chanter ses nombreux succès!

L'artiste, de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, a reçu 3 Grammys, 8 Billboard Music Awards, 2 American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards, 9 Juno Awards et a déjà été en nomination aux Oscars. Et il n'a que 30 ans!

Jason LaVeris/FilmMagic via Getty Images

Parmi ses chansons les plus populaires, on retrouve Blinding Lights, nouveauté de 2020 dont le clip a été vu plus de 280 millions de fois sur YouTube :

On vous invite à écouter le nouvel album de The Weeknd, After Hours, question d'être prêts pour le Super Bowl 2021!

Pssttt..! Suite à la tragédie de Beyrouth à la fin de l'été dernier, l'artiste torontois a offert 300 000 $ aux victimes. Découvrez les détails de ce grand geste dès maintenant!

Steven Ferdman/WireImage via Getty Images

