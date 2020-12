Vidéo: Michael Bublé chante a cappella pour les enfants malades

Michael Bublé nous a touchés droit au coeur, cette semaine!

Le célèbre chanteur canadien a rendu visite aux enfants de Canuck Place, un centre de soins palliatifs pédiatriques. Sa mission : leur faire vivre la magie de Noël même s'ils doivent passer le temps des Fêtes au centre!

Accompagné d'Elias Petterson, un joueur des Canucks, Michael Bublé s'est installé à l'extérieur de Canuck Place avec des tonnes de lumières de Noël et un micro... et s'est mis à chanter a cappella!

Les enfants malades, leurs parents et le personnel soignant ont joint leur voix à celle de la star et le résultat est extrêmement touchant!

Voici la vidéo en question :

“The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear!” 🎶

@MichaelBuble & @_EPettersson did just that at @CanuckPlace this holiday season. pic.twitter.com/VGZSZeD64t