10 nouveautés Netflix à regarder en rafale ce week-end!

Une foule de séries et de films ont été ajoutés au catalogue Netflix depuis le début du mois de mars!

Plusieurs nouveautés, oui, mais aussi plusieurs excellents longs métrages qu'on aime revoir encore et encore!

Voici 10 suggestions de films et séries récemment ajoutés sur Netflix à regarder en rafale en fin de semaine :

Darkest Hour

Ce long métrage porte sur l'arrivée au pouvoir de Winston Churchill.

Le drame a permis à Gary Oldman de remporter l'Oscar du Meilleur acteur en 2018.

The Valhalla Murders

Cette série policière nous entraîne en Islande où l'on suit une enquête sur le premier tueur en série du pays.

100 Humans

Cette série Netflix nous montre une expérience sociale réelle sur 100 personnes.

Les cobayes exploreront entre autres le sexe, la torture et le bonheur.

Ready Player One

Ce film d'action et de science-fiction met en vedette Olivia Cooke et Tye Sheridan.

On se retrouve en l'an 2045, où une réalité virtuelle immersive fait partie du quotidien des gens.

Isle of Dogs

Ce long métrage d'animation en stop motion est signé Wes Anderson.

Une comédie qui saura plaire aux petits comme aux grands!

Constantine

Keanu Reeves incarne un démonologiste dans ce classique de 2005!

À voir si vous aimez les drames mystérieux et surnaturels!

Hospital Playlist

Si vous aimez les séries médicales, vous adorerez ce nouveau drame signé Netflix!

On y suit des médecins résidents dans un hôpital de Corée du Sud.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Ce drame de 2004 mettant en vedette Kate Winslet et Jim Carrey ne laisse personne indifférent!

À voir ou à revoir pour une bonne dose d'émotions.

Shaun of the Dead

Vous cherchez le parfait mélange entre horreur et comédie ? Regardez Shaun of the Dead!

Des zombies, du sang et beaucoup d'humour au rendez-vous!

RuPaul’s Drag Race: S11

La onzième saison de cette populaire compétition de drag queens est désormais disponible sur Netflix!

L'émission sur les coulisses, intitulée RuPaul’s Drag Race: Untucked!: S11, a aussi été ajoutée ce mois-ci.

