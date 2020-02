30 publicités du Super Bowl 2020 qui attireront l’attention ce soir

Avez-vous préparé votre réserve d’ailes de poulet, de popcorn et de boissons alcoolisées? Alors que certains regardent le Super Bowl pour le foot, d’autres attendent impatiemment la mi-temps pour en avoir plein les oreilles avec le duo sexy de l’heure formé de Jennifer Lopez et Shakira... et le reste se fait un fun fou à découvrir tout l’argent dépensé par les compagnies américaines pour leurs fameuses publicités pendant les pauses!

Voici dès maintenant 30 pubs qui attireront l’attention dimanche lors du Super Bowl LIV, où les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se disputeront les grands honneurs depuis le Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami!

Bill Murray reprend son rôle dans Le jour de la marmotte (Groundhog Day) le temps d'une pub pour Jeep



Genesis avec Chrissy Teigen et John Legend







Alexa d’Amazon avec Ellen DeGeneres et son épouse Portia de Rossi







Doritos avec Lil Nas X et Sam Elliott







Hyundai avec Chris Evans, John Krasinski et Rachel Dratch







Bud Light avec Post Malone







Planters avec Wesley Snipes et Matt Walsh







Pop-Tarts avec Jonathan Van Ness de Queer Eye







Squarespace avec Winona Ryder







Michelob Ultra avec Jimmy Fallon







Toyota avec Cobie Smulders







Audi avec Maisie Williams







T-Mobile avec Anthony Anderson







Pepsi avec Missy Elliot et H.E.R.







Coke avec Jonah Hill







Olay avec Taraji P. Henson, Busy Phillips et Lilly Singh







Microsoft avec la première coach de football à atteindre le Super Bowl, Katie Sowers







Walmart







Little Caesars avec Rainn Wilson







Facebook avec Chris Rock







Pringles







Bryan Cranston et Tracee Ellis Ross ont recréé The Shining pour Mountain Dew







Heinz







Google







Cheetos avec MC Hammer







Reese’s







Porsche







Budweiser Canada







Sabra Hummus







Kia







Vous aimerez aussi: