85 livres en moins, Kelly Osbourne dévoile son impressionnante perte de poids!

Kelly Osbourne a surpris un bon nombre de ses abonnés cette semaine!

Eh oui, l'année 2020 aura été synonyme de remise en forme ainsi que de prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle et physique pour l'animatrice. Après avoir mis une croix sur son passé de débauche, disant adieu aux abus de drogue et d'alcool qui l'ont menée trop souvent en cure de désintoxication, la fille d'Ozzy et Sharon Osbourne opte maintenant pour un train de vie plus sain.

C'est via Instagram que l'animatrice de The Real a dévoilé sa nouvelle métamorphose, tout comme sa nouvelle tête lilas!

«Today I’m feeling #Gucci 💜❤️», a-t-elle dévoilé plus tôt cette semaine.