À 56 ans, l'actrice Lisa Rinna pose complètement nue!

WOW! Est-ce que 56 est le nouveau 30 ans?!

L'actrice Lisa Rinna, qui a connu le succès dans les séries fort populaires Melrose Place et Days of Our Lives, ne laisse que très peu de place à l'imagination sur de nouveaux clichés partagés sur Instagram!

Eh oui, c'est dans sa tenue d'Ève que la Real Housewives of Beverly Hills a posé pour la nouvelle collection de lunettes du créateur de mode Christian Cowan et de la marque Le Specs!

Attention... c'est chaud!





Évidemment, les clichés n'ont pas manqué de faire réagir ses fans... tout comme sa fille Amelia, qui s'est empressée de commenter la publication: «ATTENDS, QUOI? QUAND AS-TU FAIT ÇA? TU ES CANON!», a-t-elle laissé en commentaire sur Instagram.

«Eh oui! C'est ma femme! MA FEMME!», a ajouté son mari Harry Hamlin!





Pas doute, Lisa Rinna est prête pour la prochaine semaine de canicule!



Vous aimerez aussi: