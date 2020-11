Alex Trebek, l’animateur de Jeopardy!, est décédé

C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend la mort d'Alex Trebek.

Le populaire animateur du jeu télévisé américain Jeopardy! s'est éteint dimanche, à l’âge de 80 ans. Il combattait depuis plusieurs années un cancer du pancréas.



Eric McCandless via Getty Images



L'animateur d'origine canadienne a tenu la barre de l'émission Jeopardy! depuis le 10 septembre 1984. Selon ses dernières volontés, Alex Trebek a poursuivi l'animation de l'émission culte jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent complètement, le 29 octobre dernier.

Né à Sudbury, en Ontario, Alex Trebek a étudié en philosophie à l’Université d’Ottawa avant de changer ses plans et mettre tout en son pouvoir afin de devenir animateur au petit écran et réaliser ses rêves!

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM