Ariana Grande sera la nouvelle coach de The Voice!

Ariana Grande a surpris ses 83 millions d'abonnés avec une grande nouvelle, aujourd'hui : elle sera la nouvelle coach de l'émission The Voice!

La superstar, dont la puissance vocale s'étend sur plus de 4 octaves, remplacera Nick Jonas dans l'immense fauteuil rouge.

Les coachs Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton seront à nouveau coachs au cours de la 21e saison du populaire concours de chant.

Voici la publication d'Ariana Grande annonçant son arrivée à The Voice :

« Surprise!!! Je suis extrêmement emballée, honorée et enchantée de me joindre à Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton pour la 21e saison de The Voice sur NBC! On va s'ennuyer de toi, Nick Jonas! »

Une grande nouvelle qui poussera certainement des milliers d'Américains à tenter leur chance à l'émission, ne serait-ce que pour pouvoir rencontrer l'idole d'une génération!

Rappelons qu'en plus d'avoir battu 20 records Guinness, Ariana Grande a été nommée 12 fois aux Grammy Awards et elle a remporté deux statuettes.

À seulement 27 ans, la chanteuse à l'immense talent peut être fière d'avoir été nommée à deux reprises dans la prestigieuse liste 100 most influential people in the world du magazine Time.

Psssttt..! Revoyez également le vidéoclip de la collaboration entre Lady Gaga et Ariana Grande, Rain On Me!

