Bonsoir bonsoir!: voici les collaborateurs et invités de la première!

Jean-Philippe Wauthier sera de retour à l'animation de Bonsoir bonsoir! lundi prochain à ICI Télé!

Qui dit nouvelle saison dit nouveau visuel, et la nouvelle photo officielle de l'animateur a été dévoilée aujourd'hui! Sur l'image, on peut voir la nouvelle coupe de cheveux de Jean-Philippe Wauthier. Ce dernier, vêtu d'un complet à l'inspiration rétro, pose devant un immense mur coloré rouge et corail.

Voici la nouvelle photo officielle de Bonsoir bonsoir! :

Radio-Canada

En ce qui concerne l'équipe de Jean-Philippe Wauthier, plusieurs collaborateurs de l'an dernier seront de retour : Alexandre Barrette, Simon Boulerice, Sam Breton, Jean-Sébastien Girard, Élise Guilbault, Paul Houde et Mariana Mazza reprendront leur rôle.

Karine Paradis

En plus de ces personnalités, on pourra voir des chroniques de Sonia Benezra, Catherine Ethier, Virginie Fortin, David Goudreault, Louise Latraverse et Pierre-Yves Roy-Desmarais. Serge Denoncourt!

Au cours de la première semaine de la saison 2021, Jean-Philippe Wauthier recevra des invités hauts en couleurs. Voici quelques uns des artistes qui seront de passage à Bonsoir, bonsoir! la semaine prochaine : Martin Matte, Janette Bertrand, Claude Meunier, Dominique Anglade, Bruno Blanchet, Alice Morel-Michaud, Évelyne Brochu, Vincent Vallières, Guylaine Tremblay et Claude Dubois en prestation musicale!

Bonsoir bonsoir! recommence le lundi 5 avril dès 21h à ICI Télé.

