Cole Sprouse de Riverdale en couple avec une Québécoise!

Cole Sprouse n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, l'interprète plus que populaire de Jughead Jones dans la série à succès Riverdale semble avoir retrouvé l'amour après sa séparation avec la belle Lili Reinhart... et c'est dans les bras d'une Québécoise que Cole a trouvé réconfort!

Qui est l'heureuse élue?





Il s'agit de la mannequin Ari Fournier!

Âgée de 22 ans, Ari Fournier fait partie de l'agence Elite Model Managament et Folio. Ari a aussi une chaîne YouTube, où elle parle de ses voyages, son travail et ses trucs mode et beauté!





Présentement en tournage à Vancouver, le célèbre jumeau de Dylan Sprouse a été aperçu main dans la main avec la belle blonde! Les tourtereaux ont été croqués par les paparazzis bras dessus bras dessous dans le quartier historique de Gastown, avant d'aller bruncher ensemble. Cole a d'ailleurs été vu en train de jouer dans les cheveux de sa copine alors qu'ils étaient assis au bar...

Quoi qu'il en soit, on souhaite à Ari que cette nouvelle relation avec Cole dure très longtemps, parce qu'on doit l'avouer... c'est vraiment très cool qu'un acteur américain craque pour une Québécoise!





Depuis sa séparation avec Lili Reinhart, Cole a été aperçu avec la mannequin Reina Silva, en octobre dernier.



