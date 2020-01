Courteney Cox et sa fille se déhanchent dans une vidéo de danse!

Courteney Cox est notre vedette du jour!

La star de la série Friends a partagé une nouvelle vidéo, aujourd'hui sur Instagram, dans laquelle elle danse avec sa fille!

Sur les images, l'actrice de 55 ans se déhanche avec son ado de 15 ans sur une chanson intitulée Skinny Lil B Word.

Gregg DeGuire/WireImage

Voici la vidéo en question, qui nous permet de constater que Courteney Cox a toujours son excellent sens du rythme :

Cette courte capsule musicale a été tournée par Coco Arquette, qui l'a ensuite partagée sur son compte TikTok.

Pour rester dans le thème et s'offrir une petite dose de nostalgie, pourquoi ne pas regarder la scène mythique de Friends dans laquelle Monica et Ross, les personnages de Courteney Cox et David Schwimmer, donnent le meilleur d'eux-même sur la piste de danse :

