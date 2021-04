Crave et Netflix: les nouveautés à découvrir pendant le long weekend

C'est le long weekend de Pâques et ça tombe bien, des tonnes de nouveautés sont arrivées sur Crave et Netflix en ce début avril!

Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle série rafraîchissante, d'un documentaire fascinant ou d'un film hilarant, on a des suggestions pour vous!

Voici les nouveautés Crave et Netflix à découvrir pendant le long weekend :

Crave

L'énigmatique D. B. Cooper

Ce documentaire tente de percer le mystère entourant D. B. Cooper, l'homme qui a détourné un avion de Northwest Orient Airlines en 1971, en alléguant avoir une bombe dans sa mallette. Après avoir reçu une rançon de 200 000 $ contre les 36 passagers à bord de l'avion, Cooper a sauté en parachute et n'a jamais été revu.

Tremors : Shriekers Island, version française

Sur une île paradisiaque, des chasseurs modifient des œufs de vers préhistoriques géants pour créer des créatures plus terrifiantes et plus intelligentes.

Un film d'action et d'horreur avec Richard Brake, Jon Heder et Michael Gross.

Contre-offre

La populaire série humoristique de Noovo est désormais disponible sur Crave!

Netflix

L’irréel : incroyables témoignages d’Amérique latine

Dans cette téléréalité faisant place à l’inexpliqué et au paranormal, des histoires terrifiantes réellement vécues prennent vie dans des reconstitutions impressionnantes.

Dis-moi ce que tu portes (Worn Stories)

Dans cette docusérie drôle, touchante et émouvante, de vraies gens partagent des histoires fascinantes et insolites au sujet de leurs plus précieux vêtements.

Glass

Un homme troublé aux multiples personnalités et un gardien de sécurité devenu justicier croisent la route d’un personnage obscur confiné à l’asile et armé de secrets.

Un thriller avec Samuel L. Jackson, Bruce Willis et James McAvoy.

Concrete Cowboy

Un adolescent rebelle qu’on envoie vivre chez son père pour l’été tisse des liens avec une communauté soudée de cowboys noirs de Philadelphie.

Un drame touchant avec Idris Elba, Caleb McLaughlin et Jharrel Jerome.

Madame Claude

Paris. Les années 1960. Madame Claude et son influence s’étendent au-delà de l’univers de la prostituion - jusqu’à ce qu’une jeune femme menace de tout bouleverser.

Un drame français avec Karole Rocher.

