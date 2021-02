Crave et Netflix: quelles nouveautés regarder ce weekend?

Que regarder lors de vos soirées télé du weekend de la Saint-Valentin?

À nouveau cette semaine, plusieurs nouveautés ont été ajoutées aux catalogues déjà bien garnis des plateformes Crave et Netflix.

Voici nos suggestions de films et de séries à regarder en rafale en fin de semaine :

Crave

La nouvelle corporation

La nouvelle corporation dévoile comment la prise de contrôle de la société par les entreprises est justifiée par le fait qu'elles se font passer pour des organisations possédant une conscience sociale. Ce documentaire est un appel à la justice sociale et climatique, et une invitation à trouver des solutions transformatrices.

Hard Times, version française

À 15 ans, R.J. est un adolescent presque ordinaire. L'une de ses seules préoccupations est Jenny, la jolie fille du lycée, qui ne sait même pas qu'il existe. Mais, tout va changer pour R.J. lorsque de manière complètement impromptue, toute son école va découvrir qu'il est doté d'un atout plus qu'avantageux…

Les saisons 1 et 2 de cette comédie mettant en vedette Paul Iacono sont disponibles dès aujourd'hui sur Crave.

Les lovers et les menteurs

Six couples s'affrontent pour prouver qu'ils ont la meilleure relation amoureuse. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a parmi eux des menteurs qui ne sont pas du tout dans une relation amoureuse.

Les saisons 1 et 2 de la télé-réalité sont disponibles dès aujourd'hui sur Crave.

Les Bee Gees : leur histoire

Grâce à des entrevues avec Barry Gibb, seul membre encore vivant du groupe, et à des images d'archive mettant en vedette Maurice et Robin, le parcours impressionnant des Bee Gees, une formation musicale qui a changé l'histoire de la musique, est retracé.

Nos secrets bien gardés

Aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, une femme qui a refait sa vie en banlieue avec son mari décide de kidnapper son voisin. Elle compte ainsi se venger des crimes qu'il aurait commis contre elle durant la guerre.

Un film avec Noomi Rapace, Joel Kinnaman et Chris Messina.

Amis et ennemis

Deux amies prévoient une soirée tranquille pour l'Action de grâce. Leurs plans sont contrecarrés par l'arrivée d'invités aussi farfelus que déjantés qui transforment un sobre repas en un événement chaotique.

Une comédie avec Malin Akerman, Kat Dennings et Aisha Tyler.

After : la collision

Une révélation à propos du sombre passé de son amoureux et de la façon dont elle l'a rencontré force une jeune femme à remettre en question sa relation déjà tumultueuse avec lui. Basé sur un roman du même titre et suite du film After : la rencontre.

Ce drame réunit Josephine Langford, Hero Fiennes et Dylan Sprouse.

Crave vous suggère aussi une sélection Saint-Valentin avec ces films et séries à voir ou revoir en solo, en amoureux ou en famille :

AFTER : LA RENCONTRE

DESTIN AMOUREUX

POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR

SEXE À NEW YORK

DEUXIÈME ACTE

MATTIAS ET MAXIME

MARIAGE À L’AVEUGLE

L’ANNÉE DE TOUS LES MARIAGES

C’EST LA GUERRE

DUPLICITÉ

UN VENT DE FOLIE

QUELQU’UN COMME TOI

CÉLIBATAIRES À BOUTTE

Netflix

Scène de crime : la disparue du Cecil Hotel

La triste réputation du légendaire Cecil Hotel se gâte encore quand Elisa Lam, une cliente, disparaît. Du créateur de Ted Bundy : autoportrait d’un tueur.

Un documentaire troublant en 4 épisodes à voir dès maintenant sur Netflix.

Les mésaventures d’Hedi et Cokeman

À Paris, deux revendeurs dysfonctionnels utilisent des liens familiaux dans l’espoir de faire mousser les affaires dans cette comédie trash basée sur une série web.

Cibles mouvantes

Espérant requinquer son mariage à la veille d’avoir un enfant, un jeune couple se trouve soudaine dans la mire de tueurs impitoyables lors d’un voyage de ski.

Un thriller psychologique suédois disponible en français sur Netflix.

Reposez en paix avec les Bernard

Dans cette série de téléréalité, les Bernard, une famille au grand coeur mais querelleuse, gèrent un salon funéraire abordable aidant les endeuillés à faire leurs adieux.

