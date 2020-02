Gaten Matarazzo de Stranger Things opéré pour une maladie rare

Gaten Matarazzo, qu'on connaît grâce à son rôle de Dustin dans Stranger Things, a subi une importante opération cette semaine.

L'acteur de 17 ans est atteint d'une maladie des os appelée dysplasie cléidocrânienne. Il a donc dû subir une quatrième opération majeure en lien avec ce rare problème de santé!

Heureusement, tout s'est bien passé.

Gaten Matarazzo a donné de ses nouvelles à ses 13 millions de fans sur Instagram, aujourd'hui, ainsi que quelques détails sur son intervention chirurgicale :

« Même si ça ne paraît pas trop sur cette photo, la chirurgie a été un succès complet! C’était tellement une grosse intervention, il se pourrait que ce soit la dernière dont j’ai besoin. Je l’espère, au moins. Ceux qui souffrent de dysplasie cléidocrânienne ont habituellement des dents surnuméraires, ce sont des dents en extra qui poussent dans les gencives. J’ai eu plusieurs chirurgies afin d’extraire ces dents de sous mes gencives et aider à sortir les dents qui auraient déjà dû pousser à mon âge. Pendant cette opération, l’équipe de professionnels extraordinaire a extrait 14 dents surnuméraires et permis à six de mes dents d’adulte de sortir. J’ai été endormi pendant 4 heures. Ma convalescence des derniers jours a bien été et je ne pourrai jamais assez remercier l’équipe qui m’a opéré. Merci à vous tous pour vos pensées et priéres. »

On est vraiment contents de voir que la star de Stranger Things se porte bien!