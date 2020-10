Hilary Duff est enceinte: Découvrez l'adorable annonce!

Hilary Duff se prépare tout doucement à connaître à nouveau les joies de la maternité!

L'actrice, chanteuse et entrepreneure de 33 ans a dévoilé la grande nouvelle de sa grossesse avec ses fans ce matin, sur Instagram!

«Ça pousse!!! Surtout moi...», a-t-elle confié dans un adorable boomerang où l'on pouvait la découvrir collée à son mari, caressant son joli baby bump en développement.

«Lol, le confinement était amusant. Bébé #3 - 2021», a ajouté son amoureux via sa page Instagram.





Le confinement se sera passé sous le signe de la douceur et de l'amour pour Hilary Duff et son mari, le chanteur et compositeur Matthew Koma.

Hilary est déjà maman du petit Lucas, âgé de 8 ans, qu'elle a eu avec son ancien mari Mike Comrie. Il s'agira du deuxième enfant de Matthew et Hilary, qui sont déjà parents de la petite Banks, qui a vu le jour en 2018.



Malgré sa troisième grossesse, Hilary a été aperçue la semaine dernière sur le tournage de la septième et dernière saison de la série Younger, à New York.



