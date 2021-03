Jennifer Lopez sexy à souhait en maillot blanc échancré en République Dominicaine

Jennifer Lopez est superbe, peu importe ce qu'elle porte!

La bombe latine a titillé ses fans aujourd'hui et a attiré tous les regards en publiant un cliché des plus sexy! Eh oui, la chanteuse/actrice/productrice et danseuse professionnelle a fait monter les degrés sur le thermomètre en dévoilant une photo d'elle en maillot blanc échancré, alors qu'elle profite d'une petite journée de congé avec son mari en République dominicaine.

Attention, chaud les yeux!

La chanteuse de 51 est magnifique et nous donne inévitablement envie de retourner au gym lever quelques haltères pendant cette pandémie qui ne finit plus de finir!





Elle est renversante, n'est-ce pas?



La voici aux côtés de son homme, Alex Rodriguez, profitant des joies des Caraïbes!



La semaine dernière, JLo a célébré les 13 ans de ses jumeaux Max et Emme en les surprenant avec un petit-déj au lit et des cadeaux!



Pssst! En vedette du nouveau numéro du magazine Allure, la superstar a totalement changé de look pour la séance photo. En effet, Jennifer Lopez a dit adieu à ses longs cheveux et porte maintenant la coupe pixie très courte!



Vous aimerez aussi :