Karine Vanasse: une réunion émouvante avec ses covedettes de Revenge!

Karine Vanasse a vécu un moment fort en émotions, dimanche dernier : elle et ses covedettes de la série Revenge se sont réunies sur le web!

Comme vous le savez probablement, la belle Québécoise tenait l'un des rôles principaux dans les saisons 3 et 4 du drame américain.

C'était donc très emballant pour Karine Vanasse de retrouver Emily VanCamp et Josh Bowman, entre autres, le temps d'une discussion en ligne!

Celle qui interprétait Margaux LeMarchal a ensuite partagé quelques images de cette réunion des stars de Revenge dans sa story Instagram :

Story Instagram de Karine Vanasse

Cette rencontre sur le web était au profit de l'hôpital pour enfants St. Jude de Memphis, au Tennessee. Une formidable brochette d'acteurs talentueux réunis pour la bonne cause!

Et si vous vous demandez pourquoi les interprètes d'Emily Thorne et Daniel Grayson sont tous les deux au même endroit, c'est parce qu'ils sont en couple dans la vraie vie!

Les acteurs ont fait connaissance lors du tournage de la première saison de Revenge et ça a été le coup de foudre. Emily VanCamp et Josh Bowman se sont fiancés en 2017 et se sont mariés en décembre 2019.

Si tout ça vous donne envie de revoir (ou découvrir!) Revenge, vous aussi, sachez que les 4 saisons sont disponibles sur Disney+!

