L'animateur Regis Philbin est décédé

C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend le décès du monument de l'animation Regis Philbin!

Le présentateur de télévision et producteur américain est décédé à l'âge de 88 ans, le 24 juillet, de causes naturelles.

«Nous sommes profondément attristés de vous annoncer que notre bien-aimé Regis Philbin est décédé la nuit dernière de causes naturelles, un mois avant son 89e anniversaire! Sa famille et ses amis sont à jamais reconnaissants du temps que nous avons pu passer avec lui - pour sa chaleur, son sens de l'humour légendaire et sa capacité singulière à faire de chaque jour quelque chose dont il vaut la peine de parler. Nous remercions ses fans et admirateurs pour leur incroyable soutien au cours de ses 60 ans de carrière et nous vous demandons de respecter notre intimité alors que nous pleurons sa perte!», a confié sa famille à People.



Michael Stewart/GC Images



Regis Philbin a marqué toute une génération en animant pendant pas moins de 23 ans les populaires émissions Live! With Regis and Kathie Lee (de 1988 à 2000 avec Kathie Lee) puis Live! With Regis and Kelly (avec Kelly Ripa, de 2001 à 2011). On a aussi pu le voir à la barre du jeu télévisé Who Wants to Be a Millionaire?, de 1999 à 2002!

«La perte de Regis Philbin nous attriste beaucoup. Il apportait rires et joie dans nos foyers tous les jours depuis plus de 23 ans. Nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir comme mentor et nous aspirons chaque jour à suivre ses traces. Nous envoyons nos plus sincères condoléances et amour à sa famille et espérons qu'elle trouvera un peu de réconfort en sachant qu'il a quitté pour un monde meilleur», ont confié Kelly Ripa et Ryan Seacrest via Instagram.





Nous offrons toutes nos condoléances à la famille de l'animateur, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.



Vous aimerez aussi: