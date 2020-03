La réunion de Friends est reportée à cause de la COVID-19

La réunion de Friends est reportée à cause de la pandémie de coronavirus.



Selon The Hollywood Reporter, le tournage de l'épisode spécial qui devait avoir lieu les 23 et 24 mars prochains dans les studios de Warner Brothers a été repoussé au mois de mai. Pour l'instant, aucune date précise n'a encore été confirmée.



Cette décision a été prise pour assurer la sécurité des comédiens Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.







L'émission spéciale de Friends accompagnera le 236 épisodes de la série sur la nouvelle plateforme de streaming HBO Max. Selon Variety, chaque acteur touchera au moins 2,5 millions de dollars pour sa participation à ce seul épisode.



Une chose est certaine, les fans sont très impatients de retrouver Ross, Phoebe, Joey, Monica, Chandler et Rachel! Mais pour l'instant, la santé est le plus important!





Au Québec, plusieurs productions ont été affectées par la COVID-19. Les tournages de la série District 31 ont été annulés et la 35e soirée Artis animée par Jean-Philippe Dion et Maripier Morin n'aura finalement pas lieu.



