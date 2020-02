La série The Crown se terminera plus tôt que prévu!

Deux grosses nouvelles concernant la série The Crown ont été annoncées aujourd'hui!

Tout d'abord, on a appris que la cinquième saison serait la dernière! Au départ, cette dramatique sur la vie de la reine Élisabeth II devait s'échelonner sur 6 saisons.

On ignore pourquoi la production a décidé de mettre un terme à l'émission plus tôt que prévu... Serait-ce à cause du drame causé par Meghan Markle et le prince Harry après qu'ils aient renoncé à leurs titres royaux?

Autre annonce concernant The Crown : on sait maintenant qui reprendra le rôle de Son Altesse Royale!

C'est l'actrice Imelda Staunton, l'interprète de Dolores Umbridge dans Harry Potter, qui incarnera la reine Élisabeth II dans la saison finale!

Toutes ces informations ont été dévoilées sur Twitter vendredi :

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p — The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020

« Imelda Staunton va jouer la reine Élisabeth II dans la cinquième et dernière saison de The Crown. »

La souveraine a été campée par Claire Foy dans les deux premières saisons et c'est Olivia Colman qui tient le rôle dans les saisons 3 et 4.

The Crown est disponible sur Netflix en français et en anglais.