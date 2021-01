Larry King est décédé à l'âge de 87 ans

L'animateur légendaire du petit écran a rendu son dernier souffle...

C'est avec tristesse que l'on apprend ce matin le décès du célèbre animateur américain Larry King, qui s'est éteint ce samedi à l'âge de 87 ans.

Au début du mois de janvier, Larry King a été admis au Cedars Sinai Medical Center, à Los Angeles, puisqu'il avait contracté la COVID-19. Même si la cause du décès n'a pas encore été précisée, tout porte à croire que le roi de l'interview a vraisemblablement perdu son combat contre le coronavirus, aujourd'hui...



Getty Images



C’est la compagnie qu’il a cofondée, Ora Media, qui a relayé la triste nouvelle ce samedi matin de sa mort, profondément attristée par la perte du grand homme.

«Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision et sur les médias numériques, les milliers d’interviews et de récompenses de Larry et la reconnaissance mondiale à son égard témoignent de son talent unique en tant qu’homme des médias!»



Larry King a marqué profondément plusieurs générations grâce à son apport marquant à l'histoire de la télévision américaine. Reconnu pour ses chemises retroussées, ses cravates multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes, le journaliste fort populaire a animé pendant pas moins de 25 ans l'émission Larry King Live sur CNN et a réalisé un nombre impressionnant d'entrevues (30 000)! Il a finalement quitté la chaîne en 2010 pour se concentrer sur son émission sur le Web, Larry King Now sur Ora TV.

La santé de Karry King a inquiété beaucoup de gens au cours de sa vie: le journaliste a souffert de plusieurs crises cardiaques au fil des ans et a subi un quintuple pontage en 1987 et une intervention en 2019 pour traiter une angine de poitrine. En 2017, on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon, qu'il avait traité avec succès.

Toutes nos condoléances à la famille, amis et proches de Larry King.



