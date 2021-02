Le prince Harry et Meghan Markle se confieront à Oprah Winfrey

Le prince Harry et Meghan Markle offriront une entrevue exclusive à Oprah Winfrey!

La célèbre animatrice aura l'honneur de s'entretenir avec le couple lors d'un spécial de 90 minutes qui sera présenté sur la chaîne CBS.

Il s'agit de la première entrevue officielle de Meghan Markle et Harry depuis qu'ils ont renoncé à leurs titres royaux.

Cette annonce survient au lendemain d'une autre grande nouvelle : l'ex-couple royal attend son deuxième enfant! La venue de la cigogne sera donc évoquée lors de leur entretien avec Oprah Winfrey, qui sera diffusé le 7 mars 2021.

Au cours de cette « conversation intime » devant les caméras, l'animatrice discutera d'abord avec Meghan.

Dans un communiqué émis aujourd'hui par le réseau, on explique que les voisines de Santa Barbara, en Californie, parleront de « la sortie du duc et de la duchesse de la famille royale, de mariage, de maternité, de philanthropie et de la pression de vivre dans l'oeil du public ».

Le prince Harry les joindra ensuite pour discuter de leur déménagement aux États-Unis, de leur famille et de leurs projets futurs.

Une entrevue à ne pas manquer le 7 mars prochain sur CBS!

