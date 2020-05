Lea Michele dévoile son adorable baby bump

Alerte au baby bump!

La star de Glee et Scream Queens rayonne, attendant la cigogne pour la toute première fois. C'est via Instagram que la chanteuse et actrice Lea Michele a dévoilé une magnifique photo de son joli ventre rebondi, confirmant du même coup les rumeurs de grossesse qui planaient depuis quelque temps à son sujet!

Comme on peut l'apercevoir sur la photo, Lea semble déjà bien avancée dans sa grossesse!

«So grateful 💛», dévoile-t-elle tout simplement.





Il s'agira d'un premier enfant pour Lea et son mari Zandy Reich, un homme d'affaires. Le couple s'est d'ailleurs dit «Oui, je le veux!» en 2019 lors d’une cérémonie intime en Californie! Voici quelques adorables clichés de l'heureux moment...



Cette semaine, on apprenait aussi la première grossesse de la mannequin Gigi Hadid!

