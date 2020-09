Leighton Meester et Adam Brody sont parents à nouveau!

Existe-t-il un couple plus cute que Leighton Meester et Adam Brody? Ok, ok... Blake Lively et Ryan Reynolds sont adorables à souhait aussi, on l'avoue!





Bébé #2 a vu le jour!

L'actrice de 34 ans de Gossip Girl et la star de 40 ans de The O.C. ont accueilli au monde leur deuxième enfant! C'est Adam qui a confirmé la bonne nouvelle lors d'une intervention sur la plateforme Twitch en début de semaine.



«J'ai eu (...) un nouvel enfant. C'est un garçon et il est adorable, vraiment adorable. Notre bébé est né il y a quelques jours!», a-t-il annoncé en vidéoconférence.

Les amoureux sont déjà parents de la petite Arlo Day, née en août 2015.





Leighton et Adam sont en couple depuis huit ans déjà et ils se sont mariés en 2014.

Tous nos voeux de bonheur aux acteurs, qui ont marqué notre adolescence dans deux séries cultes!



