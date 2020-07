Naya Rivera est décédée.

Le corps de l'actrice de 33 ans a été repêché aujourd'hui dans le lac Piru en Californie.

Il s'agit d'un dénouement tragique après 5 jours de recherche intensives.

Tel que mentionné sur enVedette la semaine dernière, la star de la série Glee était portée disparue après que son fils de 4 ans, Josey, ait été trouvé tout seul endormi dans un bateau sur le lac Piru.

Suite à la découverte de l'enfant endormi, une équipe de plongeurs a été déployée sur les lieux.

Lundi matin, les autorités de Ventura County ont annoncé avoir trouvé un corps dans le lac Piru. L'équipe du site américain TMZ a confirmé qu'il s'agissait de Naya Rivera.

Pour l'instant, le mystère entourant la mort de l'actrice reste entier. Une conférence de presse doit avoir lieu cet après-midi. Nous aurons peut-être droit à plus de détails.

Quelques heures avant sa disparition, Naya Rivera avait publié une photo d'elle avec son garçon sur Instagram accompagnée de la phrase « juste nous deux ».

Et le 2 juillet dernier, la belle Américaine partageait cette pensée qui prend un tout autre sens aujourd'hui :

no matter the year, circumstance, or strifes everyday you're alive is a blessing. make the most of today and every day you are given. tomorrow is not promised pic.twitter.com/O4t7wdqA4k