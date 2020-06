Nouveautés Crave et Netlix à voir en ce dernier week-end de mai!

Envie de vous évader avec des séries et films captivants ce week-end?

Une fois de plus, les plateformes Crave et Netflix ont ajouté plusieurs nouveautés fort intéressantes cette semaine! Et si vous ne le saviez pas, Crave est offert gratuitement pendant 30 jours à tous les nouveaux utilisateurs!

Voici nos suggestions ciné et télé à regarder en rafale ce week-end :

Netflix

Space Force

Cette nouvelle série promet d'être hilarante! La comédie a été créée par Greg Daniels et Steve Carell de The Office et ce dernier tient le rôle principal!

Un général fait équipe à contre coeur avec un scientifique excentrique afin de mettre en branle la Space Force, la nouvelle agence de l'armée des États-Unis.

À voir dès maintenant sur Netflix.

Je ne suis plus là

Ce long métrage international a été encensé au Tribeca Film Festival!

On y raconte l'histoire d'un jeune mexicain de 17 ans qui doit traverser la frontière américaine pour sauver sa vie.

Disponible en version sous-titrée en français sur Netflix.

Crave

Parasite

Parasite est LE film qui a tout raflé aux Oscars 2020! C'est aussi le premier long métrage de langue étrangère à remporter l'Oscar du Meilleur film! De plus, le thriller a gagné la Palme d'Or à Cannes.

Profitant de la crédulité d'une mère au foyer bourgeoise, une famille de chômeurs s'immisce dans sa somptueuse demeure, en remplaçant un à un les membres du personnel domestique.

À voir dès aujourd'hui sur Crave.

Enfants meurtriers

Si vous aimez les histoires sombres et les faits vécus, vous aimerez le documentaire Enfants meurtriers!

On y raconte l'histoire de plusieurs enfants meurtriers et de leurs victimes.

À voir dès maintenant sur Crave.

Vivre à 100 milles à l'heure

Une production québécoise mettant en vedette Rémi Goulet, Antoine L’Écuyer et Félix-Antoine Cantin.

De l'enfance au début de l'âge adulte, trois inséparables camarades de classe de Charlesbourg encourent des risques de plus en plus grands en se livrant au trafic de drogues, notamment au nez de motards criminels dont ils ont violé le territoire.

À voir dès maintenant sur Crave.

New Eden

La première saison de cette série dramatique vient d'arriver sur Crave! Vous pouvez donc regarder les 8 épisodes dès maintenant!

Après avoir vécu l'oppression d'une communauté dominée par les hommes, deux femmes décident d'en former une entièrement féminine, New Eden, qui va vite tourner au désastre.

