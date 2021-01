Sex and the City de retour : une nouvelle saison en préparation!

C'est officiel, Sex and the City sera de retour!



La chaîne HBO Max a confirmé qu'une nouvelle saison de la série culte est actuellement en préparation, avec la même distribution, à l'exception de Kim Cattrall.



On suivra ainsi Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis) dans leurs histoires d'amour et d'amitié alors qu'elles sont maintenant dans la cinquantaine.



Voyez ci-dessous une première bande-annonce révélée sur les réseaux sociaux, où on peut y voir des images de la ville de New York :



Cette nouvelle saison, intitulée And Just Like That... (Et juste comme ça), comptera 10 épisodes.



La date de sortie officielle n'est pas encore connue mais le tournage devrait débuter à la fin du printemps à New York.



La série originale Sex and the City, créée par Darren Star, est basée sur le livre éponyme de Candace Bushnell sorti en 1997. Le premier épisode a vu le jour en 1998 et six saisons ont suivi. Deux films sont également sortis au cinéma, en 2008 et en 2010.

Getty Images



Vous aimerez aussi :