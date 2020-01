Rupture pour le comédien d'Unité 9 Alexandre Bacon

Alexandre Bacon est un nouveau coeur à prendre...

Le comédien, qu'on a pu voir tenir la vedette dans le film Fabuleuses, s'est séparé récemment de son amoureuse des trois dernières années.

«J’étais en couple avec ma copine (Audrey McDonald) depuis trois ans, mais on reste en très bons termes. On sera toujours là l’un pour l’autre... Ce fut une belle histoire et une belle rupture; on reste proches», a-t-il confié au magazine Échos Vedettes.





Celui qu'on a pu voir dans Unité 9, Le Chalet et The Death and Life of John F. Donovan nous prévoit quelques surprises prochainement, en plus de faire beaucoup de doublage!

On lui souhaite le meilleur pour la suite!

Pssst! On avait d'ailleurs croisé les amoureux à l'ouverture VIP de La Ronde l'an dernier!



Karine Paradis



