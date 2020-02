Shannen Doherty annonce la rechute de son cancer du sein

Une bien triste nouvelle en ce début de semaine...



Shannen Doherty a annoncé mardi matin à l'émission Good Morning America la rechute de son cancer du sein, désormais au stade 4.



Après avoir appris la nouvelle un peu plus tôt l'an dernier, la populaire actrice avait décidé de ne pas en parler. Puis, après réflexion, elle a changé d'idée.

«Ça se saura un jour ou l'autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu. C'est difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J'ai peur. Il y a des jours où je me demande : Pourquoi moi? Et ensuite, je me dis : pourquoi pas moi? Qui à part moi mérite que ça lui arrive? Personne ne mérite ça.»



Écoutez son entrevue touchante ci-dessous :





La célèbre interprète de Brendra dans Beverly Hills a également confié que le plus difficile fut d'apprendre la mauvaise nouvelle à sa mère Rosa et son époux Kurt : «Ma mère est vraiment forte et courageuse. Mon mari aussi, mais je m'inquiète pour lui.»



Depuis mars 2015, Shannen Doherty avait partagé toutes les étapes de son cancer du sein avec ses abonnés sur Instagram, dont la chimiothérapie et ses effets secondaires.



Puis, en mai 2017, après presque 2 ans de lutte, elle avait annoncé sa rémission





On envoie beaucoup d'amour à Shannen Doherty et ses proches pendant cette épreuve difficile.



