The Crown : le tournage de la cinquième saison aura lieu cet été!

C'est officiel, le tournage de la prochaine saison de The Crown débutera cet été!



La site Variety a confirmé que la cinquième saison de la populaire série Netflix sera filmée en juillet prochain dans le plus grand respect des règles sanitaires.



De nouveaux acteurs se joindront à la distribution, dont Imelda Staunton, qui succédera à Olivia Colman et incarnera la reine Élisabeth II.





Pacific Press - Getty Images



Les acteurs Elizabeth Debicki et Dominic West camperont la princesse Diana et le prince Charles. ​Jonathan Pryce se glissera dans la peau du prince Philip alors que Lesley Manville jouera la princesse Margaret.





Presley Ann - Getty Images



La cinquième saison de The Crown couvrira l'histoire de la monarchie britannique dans les années 90. Si peu de détails circulent pour le moment sur les intrigues qui seront abordées dans les nouveaux épisodes, il devrait forcément y avoir le divorce de prince Charles et de Lady Di ainsi que l'entrevue-choc de cette dernière à la BBC en 1995. La mort tragique de la princesse Diana en 1997 devrait également faire partie des nouveaux épisodes.



Pour l'instant, aucune date de sortie officielle n'a encore été révélée par Netflix. On vous tiendra au courant!



