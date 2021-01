Une deuxième saison confirmée pour la série Bridgerton!

Netflix a confirmé jeudi que la série Bridgerton aura une deuxième saison!



La nouvelle série de la productrice Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) a connu un immense succès sur la plateforme partout dans le monde depuis sa sortie en décembre dernier.



L'annonce a été faite au moyen d'une chronique de Lady Whistledown, autrice sous pseudonyme d'une publication sur les plus grands secrets de la haute société britannique. C'est l'actrice Julie Andrews qui incarne la voix de ce personnage mystérieux dans la série.



« Chers lecteurs […], j’ai l’honneur de vous apprendre la nouvelle : Bridgerton va officiellement revenir pour une deuxième saison », peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la série.



Dear Readers, I dare say this may be the most exciting edition of my column yet... pic.twitter.com/jwOJwl6zQi