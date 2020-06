Une rare photo de Guillaume Lemay-Thivierge et sa famille recomposée!

On craaaaque!

Émily Bégin a profité des célébrations de la fête des Pères pour nous dévoiler d'adorables photos de sa famille recomposée!

Afin de souligner cette journée toute spéciale, la belle animatrice, chanteuse et maman a dévoilé une rare photo de son amoureux et ses quatre enfants sous les palmiers, en voyage! Sur le magnifique cliché, on peut donc apercevoir Charlie, la fille aînée de Guillaume (qu'il a eue avec son ex-conjointe Martine Blouin), ses fils Manoé et Miro (issus de sa précédente relation avec Mariloup Wolfe), et l'adorable Théodore, qui est aussi le fils d'Émily Bégin!

«Bonne fête des pères mon bel amour @guillaumelemaythivierge !!! Merci tellement d’être le super papa que tu es!!! Continue de nous inspirer!! Je t’adore ❤️❤️❤️», dévoile Émily sur Instagram.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir les autres photos!)





Enfin, Émily a pris un moment pour souhaiter une bonne fête des Pères à son papa Serge!

«Bonne fête des pères à MON papa!!! Tu es un papa et un grand-papa extraordinaire!!! On est chanceux de t’avoir!!! C’est toi le plus fort!!! 😉💪❤️Je t’aime papa ❤️❤️❤️»





Pas de doute, la petite famille est unie et tissée serrée!



Instagram Charlie Lemay-Thivierge



Rappelons que Guillaume et Émily ont reporté leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus! Pour tous les détails, c'est par ICI!

