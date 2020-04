11h12

La finale de L’amour est dans le pré a permis de clore plusieurs dossiers jeudi et nous a appris des histoires pour le moins surprenantes ! Mais celle qui a le plus choqué le public est la découverte du fait que Hugues, dont l’aventure était déjà controversée, avait brisé les règles de l’émission et avait une nouvelle amoureuse.

