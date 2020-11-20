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Sonia Vachon se confie sur ses problèmes d’argent engendrés par la COVID

Sonia Vachon s’est confié avec émotion et transparence sur les problèmes d’argent qu’on engendré la COVID pour elle.

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